مؤسسة النفط تستحوذ على حصة شركة يارا النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الاثنين، استحواذها على حصة شركة يارا النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة والتي بلغت 50%.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها استحوذت على حصة شركة يارا النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة؛ وذلك بعد مفاوضات اتسمت بالمهنية من جميع الأطراف مع الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة حسب التشريعات النافذة.

وأوضحت المؤسسة بأنها تمكنت عبر عملية الاستحواذ من إعادة ملكية مصانع اليوريا والأمونيا بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% للمؤسسة الوطنية للنفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأشارت إلى أن تعاون شركة يارا كان له دور بارز في اتمام الصفقة بطريقة ودية تحفظ استمرار العلاقة الطيبة بين الأطراف، ومن المتوقع أن يمكن الاستحواذ الطرف الليبي من إعادة تشغيل المصانع وإجراء العمرات والصيانات الضرورية للمحافظة عليها والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها.

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