اقتصاد

“صنع الله” يبحث تطوير قطاع النفط الليبي وتعزيزه بالخبرات

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع البروفيسور الليبي، ميلود عبد السلام؛ إمكانية تطوير قطاع النفط الليبي، وتعزيزه بالخبرات المحلية؛ بما يتماشى مع التطلعات العالمية.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر المؤسسة، كيفية تسخير الخبرات المحلية وتوظيفها لخدمة القطاع النفطي الليبي، والنهوض به ومواكبة الحداثة في الصناعة النفطية العالمية مُؤخّرًا.

وفي وقت سابق، تفقد “صنع لله”، بمصنع الإيثيلين التابع لشركة “رأس لانوف”، وذلك تمهيدًا لإعادة تشغيل خط الإنتاج الأول، إضافة للوقوف على موقع مضخات التحويرة الرئيسة لمشروع تزويد مصنع الإيثيلين بمادة “النافتا” عن طريق الميناء، إضافة إلى زيارة محطة إطفاء المجمع الصناعي ومتابعة عملية تفريغ الشحنة الأولى من مادة “النافتا”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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