اقتصاد

الوطنية للنفط تستحوذ على حصة شركة “يارا” النرويجية

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، أنها استحوذت على حصة شركة “يارا” النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، البالغة 50%.

أوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الاستحواذ تم يوم الخميس الماضي بعد مفاوضات اتسمت بالمهنية من جميع الأطراف، مشيرة إلى أخذ الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة حسب التشريعات النافذة.

وأكدت المؤسسة كذلك إعادة ملكية مصانع اليوريا والأمونيا في الشركة بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% لمؤسسة النفط و25% لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضحت المؤسسة أن تعاون شركة “يارا” كان له دور بارز في إتمام هذه الصفقة بطريقة ودية تحفظ استمرار العلاقة الطيبة بين الأطراف، ما سيمكِّن الطرف الليبي من إعادة تشغيل المصانع، وإجراء العَمرات والصيانة الضرورية للمحافظة عليها، والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها.

 

الوسوم

المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس ليبيا

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اخبار ليبيا 24

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