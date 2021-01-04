مركزي بنغازي: تصريحات “الحبري” بشأن مسألة مرتبات المعلمين أخرجت عن سياقها

قال المصرف المركزي في بنغازي اليوم الاثنين، إن تصريحات المحافظ علي الحبري حول المسألة المتعلقة بمرتبات المعلمين وأوضاعهم المالية أخرجت عن سياقها.

وأوضح المصرف في بيان، بأن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت حديث منسوب للمحافظ، لكنها أخرجت عن سياقها الفعلي بخصوص التهكم على المعلمين والمعلمات مُربي الأجيال ونواة المجتمع الأساسية التي يُكن لها الجميع الاحترام والتقدير.

وأشار البيان إلى أن المركزي والمحافظ يدعمون قضايا المعلمين في البلاد المبنية على الرؤية الاقتصادية الصحيحة التي تحقق العدالة الاجتماعية للجميع بعيداً عن الوعود الزائفة المبنية على العاطفة.

ونفى مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي ما يتم نشره من تحوير لمضمون اللقاء الذي أجرته قناة 218 مع علي الحبري ببرنامج البلاد الأسبوع الماضي، مؤكداً أن المركزي يعمل بمهنية بعيداً عن اي تجاذبات مهما كان نوعها.

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