حافظت على ارتفاعها لليوم الثاني.. تعرف على اخر اسعار العملات مقابل الدينار الليبي 4-1-2021

حافظ سعر صرف الدولار الامريكي على ارتفاعه مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب ارتفاعاً نسبياً في تداولات السوق الموازية الاثنين.

وعلى الرغم من بدء تنفيذ قرار سعر الصرف الجديد بشكل رسمي، واعتماد اسعار الصرف الجديدة للعملات الدولية، إلا ان السوق السوداء لم تتأثر اسعارها لليوم الثاني على التوالي وظلت على حالها في تداولات الاثنين.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 4-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

ب5.150 بيع في زليتن

ب5.140 شراء

ب 5.140 بيع في طرابلس

ب5.13 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.15 دينار

اليورو = 6.28 دينار

الجنية الإسترليني 7.08 دينار

الليرة التركية 0.68 دينار

الدينار التونسي 1.88 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 7.05 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 222 للجرام

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