ارتفاع أسعار الذهب والفضة اليوم في ليبيا اليوم الاثنين 4 يناير 2021

ننشر فيما يلي أسعار الذهب و الفضة في ليبيا بالسوق الموازي بمختلف المعايير والانواع اليوم الاثنين 4 يناير 2021:

اسعار الذهب:

كسر الذهب عيار 18 ب224 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب261.3 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب273.7 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب298.6 دينار

سعر الذهب جديد عيار 18 من 285 دينار

سعر الذهب جديد عيار 21 من 330 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 18 من 240 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 21 من 275 دينار

اسعار الفضة:

سعر الفضة الكسر من 2.45 دينار على حسب العيار

سعر الفضة جديد من 09 دينار على حسب العيار

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