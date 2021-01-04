“عمل الوفاق” تستعدّ لتنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًا

أكد مدير إدارة التدريب والتكوين المهني بوزارة العمل والتأهيل، رمزي كشاد، التجهيز لعدد من الدورات المهنيّة المُتخصّصة، في 13 تخصصًا، وذلك وفقًا للخطة التدريبية للعام الحالي.

وقال “كشاد” أن الدورات التدريبية ستُقام بمركزيْ الليبي الكوري ورفع الكفاءة المهنية بالزاوية.

وسيُنفّذ بعض هذه الدورات بالتعاون مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولي وعدد من الجهات الدولية الأخرى.

من جهته، كشف مدير المركز الليبي الكوري، عزت اليعقوبي، عن استمرار البرامج التدريبية الموجهة لفئة النساء، ومنها ذوي الإعاقة السمعية في مجالات التفصيل والخياطة، إلى جانب التجهيز لتنفيذ التدريب في مجال صناعة الأغذية والحاسب الآلي.

وأفاد أن المركز يعتزم إطلاق 13 برنامجًا تدريبيًا في مختلف التخصصات المهنية، وعلى رأسها صيانة أعطال السيارات الحديثة والتكييف المركزي، وكافة المجالات المهنية.

بدوره، أكد مدير مركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية، عبد الحكيم غنية، أن المركز مستمرٌ في تقديم البرامج التدريبية في مجالات صيانة أعطال السيارات الحديثة، وحفظ وصيانة الأغذية، والتفصيل والخياطة.

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