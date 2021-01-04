عادل جمعة يبحث تعثر بعض الإفراجات المالية للمعلمين

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة مع لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية بالحكومة، تعثر بعض الإفراجات المالية الخاصة بالمعلمين.

وقالت وزارة التعليم في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الاجتماع الذي عقد بطرابلس تناول الإفراجات المالية للمعلمين، وأسباب عدم الإفراج عن عدد من المراقبات خلال شهر ديسمبر، وكذلك الإفراجات الخاصة بتمديد سن التقاعد.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على إحالة نسخة من الإفراجات التي وردت خلال شهر ديسمبر، لتتم المتابعة من قبل لجنة التواصل بالوزارة، والتنسيق مع اللجنة المشكّلة بوزارة العمل بشأن بعض الإفراجات التي لم ترد خلال مرتبات ديسمبر.

ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على جملة من الإجراءات التي يتم من خلالها معالجة أوضاع المعلمين، والمفتشين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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