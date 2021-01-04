المركزي يكشف عن حجم النقود لدى المواطنين في الربع الثاني من 2020

كشف المصرف المركزي في طرابلس خلال أحدث إصدار للنشرة الاقتصادية عن حجم عرض النقود وخاصة التي يملكها الجمهور في الربع الثامي من العام الماضي 2020.

وأوضح المركزي بأن إجمالي النقود المعروضة بلغت 108.1 مليار دينار، يملك منها الجهور 36 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 76 مليار دينار.

وتشمل الودائع تحت الطلب ودائع المؤسسات العامة لدى المصرف المركزي بطرابلس وودائع بالعملة الأجنبية لعملاء مقيمين. ووفق النشرة الاقتصادية، فإن قيمة ما يعرف بشبه النقود مثل الودائع لأجل والودائع الإدخارية بلغت 3.5 مليار دينار، مضافة إلى المجموع الكلي لعرض النقود والذي أصبحت قيمته 111 مليار دينار.

وعرض النقود يمثل النقد المتداول لدى الجمهور مضاف إليه ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات

العامة والمؤسسات شبه العامة تحت الطلب بالدينار الليبي، بينما شبه النقود يمثل الودائع الزمنية للقطاع الخاص والمؤسسات العامة وشبه العامة (الادخار ولأجل) بالدينار الليبي وبالعمالت الأجنبية.

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