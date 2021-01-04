ليبيا تستحوذ على حصة شركة يارا النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استحواذها على حصة شركة يارا النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة البالغة 50% وذلك بعد مفاوضات بين جميع الأطراف وأخذ الموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة حسب التشريعات النافذة.

وقالت الوطنية للنفط إن هذا الاستحواذ يعيد للدولة الليبية ملكية مصانع اليوريا والأمونيا بالكامل بنسبة 75% لمؤسسة للنفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضحت الوطنية للنفط أن هذا الاستحواذ أيضا من شأنه أن يمكن الطرف الليبي من إعادة تشغيل المصانع وإجراء العمرات والصيانات الضرورية للمحافظة عليها والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها.

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