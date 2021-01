مؤسسة النفط تستحوذ على حصة شركة «يارا» النرويجية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن استحواذها على حصة شركة “يارا” النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة البالغة 50%.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن ذلك تم بعد مفاوضات اتسمت بالمهنية من جميع الأطراف وأخذ الموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة حسب التشريعات النافذة.

وبهذا الاستحواذ تم إعادة ملكية مصانع اليوريا والامونيا بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% للمؤسسة الوطنية للنفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أنه كان لتعاون شركة “يارا” دور بارز في إتمام هذه الصفقة بطريقة ودية تحفظ استمرار العلاقة الطيبة بين الأطراف، وهذا الاستحواذ سوف يمكن الطرف الليبي من إعادة تشغيل المصانع وإجراء العمرات والصيانات الضرورية للمحافظة عليها والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها.

يُشار إلى أن “يارا انترناشونال” هي شركة نرويجية تتخصص في بيع الأسمدة، وللشركة شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وتملك 50% من معمل للأسمدة في البريقة في شرق ليبيا.

ووافقت شركة “يارا” النرويجية على بيع كامل حصتها في شركة الأسمدة النرويجية الليبية LIFECO إلى هيئة الاستثمار الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

الصفقة سارية بتاريخ 31 ديسمبر 2020. وتشمل جميع حصة يارا في الشركة، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والالتزامات والمسؤوليات.

وامتلكت “يارا” 50% من LIFECO، بينما امتلكت المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار 25%، لكل منهما. ولم تكشف الشركة النرويجية عن قيمة الصفقة لكنها قالت إنها لا تنسب حصتها إلى أي قيمة.

وعلى هذا النحو، تتوقع يارا أن تحجز “مكاسب طفيفة قبل الضريبة” في نتائج الربع الرابع، وفقاً لما ذكره موقع “Energy Voice”.

