“نقابة النفط”: “الرئاسي” أحال طلب تفعيل زيادة المرتبات بـ67% إلى “المالية”

وجّهت النقابة العامة للنفط، خطابًا إلى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، طالبته فيه بتفعيل القرار بزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط 67 %، وقام هو بإحالة الخطاب إلى وزارة المالية.

وأفادت النقابة، في بيان لها، أنها تترقب إصدار وزير المالية تعليماته لتفعيل القرار، الذي سينعكس بشكل إيجابي على عملية الإنتاج واستقرار القطاع باعتباره المصدر الرئيس لميزانية الدولة.

وأضافت: أثمرت الجهود المضنية على مدار أشهر من العمل الحثيث والمتواصل، عن استجابة أصحاب القرار في الدولة لطلب تفعيل قرار زيادة المرتبات والذي أصبح موضع الدراسة.

وأشارت النقابة إلى أنها تنتظر إيفاء الجهات المعنية بوعودها مع النقابة العامة للنفط، والاستجابة لمطالبها.

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