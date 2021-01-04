أهالي منطقة المشروع (جالو – أوجلة) يطالبون الحكومة بإرسال لجنة مختصة لبحث احتياجاتهم

أخبار ليبيا24- خاص
دعا أهالي منطقة المشروع (جالو – أوجلة) رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بضرورة إرسال اللجنة المختصة لبحث احتياجات المنطقة.
وطالب الأهالي خلال وقفة احتجاجية بضرورة فصل المنطقة إدارياً من بلديات جالو وأوجلة، ونقل تبعيتها إلى رئاسة الوزراء مباشرة.
وأكد أهالي منطقة المشروع (جالو – أوجلة) أن المنطقة تعاني من نقص في مياه الشرب والتعليم والصحة وكافة المجالات.
وأوضح المحتجين، أن كافة المرافق الحكومية تعتبر مجمدة ومنتهية البنية الأساسية لها، مشيرين إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم التصعيد من خلال الاعتصام السلمي إلى أن تتحقق المطالب.
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