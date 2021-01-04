المجلس التسييري طبرق يُناقش سيّر المشاريع التي تم التعاقد عليها

طبرق 04 يناير 2021 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اجتماعًا بحضور عضو المجلس عبد الكريم بوطابونة، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، ومدير مكتب القانونية عبد العزيز محمود، ومدير مكتب المشروعات المهندس ناصر شرح البال، والمهندس حسن بوستة من مكتب المشروعات.

وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها، والصعوبات التي تُواجهها وتذليلها، والبدء في العمل الفوري بها خاصة الطرق وخليج طبرق، ليكون بمظهر يعكس جمال المدينة، والقيام أيضًا بالأعمال المكملة للمشروع؛ حتى تكون لوحة جمالية وبيئة جيدة للأسر ولكل سكان طبرق .(وال- ) س خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال