السوق الموازي يتجاهل سعر المصرف ويسجل ارتفاع جديد.. تعرف على اخر اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

شهد سعر صرف الدولار الامريكي على ارتفاعاً مسائياً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب ارتفاعاً جماعياً في تداولات السوق الموازية مساء الاثنين.

وعلى الرغم من بدء تنفيذ قرار سعر الصرف الجديد بشكل رسمي، واعتماد اسعار الصرف الجديدة للعملات الدولية، إلا ان السوق السوداء تجاهل السعر الجديد للمصرف المركزي وسجل ارتفاعاً جديداً وسط مخاوف من ارتفاع ملحوظ خلال الفترة القادمة.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 4-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.185 ~ 5.20

الدولار حوالة تركيا = 5.20 دينار

اليورو = 6.36 دينار

الجنية الإسترليني 7.10 دينار

الليرة التركية 0.69 دينار

الدينار التونسي 1.90 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 7.05 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 225 للجرام

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