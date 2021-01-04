لمواكبة سعر الصرف.. حزمة إجراءات منها إصلاح دعم المحروقات

اتفق نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع وزير التخطيط المكلف ووكيل وزارة الاقتصاد ومندوبين عن مصرف ليبيا المركزي على إصدار حزمة إجراءات تنفيذية لمواكبة تعديل سعر الصرف وإعداد الترتيبات المالية لعام 2021

وسرعة إنجازها.

وشملت الإجراءات التي ناقشها المجتمعون الاثنين، كيفية تطبيق سياسات متابعة الأسعار وإصلاح دعم المحروقات، وتطوير السياسات التجارية باتجاه دعم المنتج المحلي واتخاذ إجراءات اقتصادية للمحافظة على استقرار الأسعار.



وناقش معيتيق مع ممثلي وزارات التخطيط والاقتصاد والمصرف المركزي إعادة وضع تصور لميزانية التنمية، في شكل مشروعات وبرامج باحتساب الفروقات المترتبة عن تعديل سعر الصرف ومراعاة رفع مخصصات الجهات العامة في الميزانية لتحقيق الأمن الاجتماعي، والعمل على دعم القطاعات الخدمية ورصد المخصصات اللازمة لها، ومتابعة إعداد الموازنة الخاصة بالنقد الأجنبي من خلال مصرف ليبيا المركزي.

ووفق ما أعلنه أحمد معيتيق عبر حسابه على فيسبوك فإن الإجراءات التي ستتخذ سيجري إحالتها للوزارات وجهات الاختصاص من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار