اجتماع حكومي يبحث إجراءات متابعة الأسعار ودعم المحروقات

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين الاثنين، تعديل سعر صرف الدينار الليبي والإجراءات المتخذة لبيع النقد الأجنبي للأغراض المختلفة.

ووفق إعلام حكومة الوفاق، فقد ناقش الاجتماع الذي حضره كل من وزير التخطيط المكلف، ووكيل وزارة الاقتصاد، ومندوبين عن مصرف ليبيا المركزي، الموقف التنفيذي لقرار مصرف ليبيا المركزي للعام 2020، بشأن تعديل سعر صرف الدينار، والسياسات المتخذة من قبل وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، لمواكبة تعديل سعر الصرف، وآلية إعداد الترتيبات المالية لميزانية 2021 وسرعة إنجازها.

وتطرق الحضور إلى كيفية تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بمتابعة الأسعار وإصلاح دعم المحروقات، وتطوير السياسات التجارية باتجاه دعم المنتج المحلي واتخاذ إجراءات اقتصادية للمحافظة على استقرار الأسعار، إضافة إلى إعادة تصوير ميزانية التحول، في شكل مشروعات وبرامج باحتساب الفروقات المترتبة عن تعديل سعر الصرف ومراعاة رفع مخصصات الجهات العامة في الميزانية لتحقيق الأمن الاجتماعي، والعمل على دعم القطاعات الخدمية ورصد المخصصات اللازمة لها، ومتابعة إعداد الموازنة الخاصة بالنقد الأجنبي من خلال مصرف ليبيا المركزي.

واتفق المجتمعون على إصدار الإجراءات التنفيذية اللازمة وإحالتها للوزارات وجهات الاختصاص من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري.

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