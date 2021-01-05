ميعيتق يناقش قرار تعديل سعر الصرف

اجتمع عضو المجلس الرئاسي، أحمد ميعيتق، مع وزير التخطيط المكلف، ووكيل وزارة الاقتصاد، ومندوبي عن مصرف ليبيا المركزي.

وناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لقرار مصرف ليبيا المركزي للعام 2020م ، بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي والإجراءات المتخذة لبيع النقد الأجنبي للأغراض المختلفة، والسياسات المتخذة من قبل وزارات” المالية، الاقتصاد، التخطيط” ، لمواكبة تعديل سعر الصرف ومنها آلية إعداد الترتيبات المالية لميزانية 2021 م وسرعة انجازها.

وتطرق الاجتماع، إلى كيفية تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بمتابعة الأسعار وإصلاح دعم المحروقات، وتطوير السياسات التجارية باتجاه دعم المنتج المحلي واتخاذ إجراءات اقتصادية للمحافظة على استقرار الأسعار، إضافة إلى إعادة تصوير ميزانية التحول”التنمية” ، في شكل مشروعات وبرامج باحتساب الفروقات المترتبة عن تعديل سعر الصرف ومراعاة رفع مخصصات الجهات العامة في الميزانية لتحقيق الأمن الاجتماعي، والعمل على دعم القطاعات الخدمية ورصد المخصصات اللازمة لها، ومتابعة إعداد الموازنة الخاصة بالنقد الأجنبي من خلال مصرف ليبيا المركزي.

واتفق المجتمعون على إصدار الإجراءات التنفيذية اللازمة وإحالتها للوزارات وجهات الاختصاص من أجل تحقيق الاستقرار المالي و الاقتصادي والاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري.

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