مصر تفتتح أحدث محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أحدث محطة وقود متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل، وذلك بعد تطويرها وتجديدها.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري؛ فإن هذه المحطة تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما يساهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً متزايدًا من قبل المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

من جهته، شدّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

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