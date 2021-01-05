الحكم المحلي تبحث معالجة الوضع المالي لشركات الخدمات العامة

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني عبدالباري شنبارو أمس الاثنين، مع الرئيس المكلف وأعضاء مجلس إدارة شركة الخدمات العامة آليات تنفيذ الإصلاح المؤسسى لعمل شركات الخدمات العامة بالمناطق.

ووفق بيان للوزارة، يهدف برنامج الإصلاح المؤسسي لمعالجة الوضع المالي لشركات الخدمات العامة وإيجاد حلول لتكدس الوظائف في تلك الشركات.

وأوضح البيان بأن الاجتماع تناول أيضا ضرورة الإسراع في إقرار هيكل تنظيمي موحد لفروع كل شركة وتوزيع العاملين بها وفق معايير تحقق الأغراض التي أنشئت لأجلها,

وأشار إلى التأكيد على معالجة مسائل التوسع في التعاقدات الوظيفية وما يترتب علي ذلك من استنزاف للسلف المالية الممنوحة للشركات على حساب تقديم الخدمة وبما لايتعارض مع حقوق العاملين بها.

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