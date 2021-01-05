الرعيض يقترح تعديل قرار علاوة الزوجة والأبناء مستقبلاً

قال النائب في مجلس النواب بطرابلس محمد الرعيض، إن على الحكومة صرف على الزوجة والأبناء خلال العام الجديد بواقع قيمة شهرين لكل شهر بما لا يقل عن 300 دينار للفرد.

وأوضح الرعيض في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأنه من الممكن العمل على منح علاوة الزوجة والأبناء بشكل مضاعف على الأقل حتى إتهاء السنة الحالية ومن ثم النظر في كيفية تعديل القرار الذي مضى على إصداره 6 سنوات.

وأشار إلى أنه منذ إصدار القرار ما بين 2013 -2104، تغييرت الكثير من الأسر مما يعني ضرورة إعادة تقييم قيمة العلاوة وعدد الأسر في المجتمع والأفراد حتى يمكن وضع قرار مناسب للجميع.

وتوقع رجل الأعمال بأن سعر الوقد سيرتفع، مضيفًا بأن من غير المعقول أن تقوم الدولة بشراء البنزين بقيمة دينار ونص وتقوم ببيعها للمواطن بخمسين قرش حيث وصف العملية بالجنون في حال استمرت الدولة بالقيام بذلك، مطالبا بضرورة زيادة سعر الوقد على الأقل بدينار ونص للتر الواحد مع إعطاء علاوة العائلة شهرين لكل شهر.

ويعتقد الرعيض بأن رفع سعر الوقود لصالح الدولة حيث أنها ستتخلص من الديون المترتبة على دعم الوقود طيلة السنوات الماضية، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن الطريقة تصب في مصلحة المواطن من خلال ارتفاع مستوى دخله وتخلص الدولة من الديون.

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