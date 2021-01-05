انقلاب مفاجئ وارتفاع جماعي… تعرف على اخر اسعار العملات مقابل الدينار الليبي 5-1-2021

شهد سعر صرف الدولار الامريكي على ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب صعوداً جماعياً في تداولات السوق الموازية الثلاثاء.

وعلى الرغم من بدء تنفيذ قرار سعر الصرف الجديد بشكل رسمي، واعتماد اسعار الصرف الجديدة للعملات الدولية، إلا ان السوق السوداء تجاهل السعر الجديد للمصرف المركزي وسجل ارتفاعاً جماعياً وملحوظاً لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف من ارتفاع أكبر خلال الفترة القادمة.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 5-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

ب5.260 بيع في زليتن

ب5.255 شراء

ب5.270 بيع في طرابلس

ب5.260 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.28 دينار

اليورو = 6.44 دينار

الجنية الإسترليني 7.10 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.95 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.35 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 232 للجرام

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