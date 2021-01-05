اقتصاد

“عمل الوفاق” تكشف حصيلة التسويات الوظيفية لـ 2020

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بحكومة “الوفاق”، مسعود القذافي، أن إجمالي تسويات المتقدمين لمعالجة الازدواج الوظيفي لعام 2020، بلغ 7,282 حالة ازدواج.

وأفاد “القذافي”، في بيان نُشر عبر المنصة الرسمية للوزارة، أن أعداد الذين تمت تسوية أوضاعهم داخل الجهاز الإداري، بلغت 2,215 حالة، مشيرًا إلى أن أعداد الذين تمت تسوية أوضاعهم خارج الجهاز الإداري، بلغت 5,067 حالة.

وأضاف مدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، أن نسبة الحالات من حيث الإفراج بلغت 22%، بينما بلغت نسبة حالات الإيقاف 78%.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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