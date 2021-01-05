ارتفاع للكسر.. اخر أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021

ننشر فيما يلي أسعار الذهب و الفضة في ليبيا بالسوق الموازي بمختلف المعايير والانواع اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021:

اسعار الذهب:

كسر الذهب عيار 18 ب232 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب270.6 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب283.5 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب309.3 دينار

سعر الذهب جديد عيار 18 من 285 دينار

سعر الذهب جديد عيار 21 من 330 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 18 من 240 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 21 من 275 دينار

اسعار الفضة:

سعر الفضة الكسر من 2.45 دينار على حسب العيار

سعر الفضة جديد من 09 دينار على حسب العيار

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