مجلس وزراء “الوفاق” يقرّ زيادة المرتبات بنسبة 20%

أصدر مجلس الوزراء بحكومة “الوفاق” قرارًا؛ ينصّ على اعتماد زيادة مرتبات العاملين في عدد من الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20%.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء؛ فإنه تُستثنى من هذا القرار، الجهات التي تنظم المعاملة المالية للعاملين بها الجداول الخاصة أو منحت لهم علاوة تمييز أو العاملين بالخارج.

وفي وقت سابق، قرّرت حكومة “الوفاق” رفع قيمة مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 20%، وفقا لمنشور مقتضب للناطق باسم الحكومة غالب الزقلعي، حيث جاءت الزيادة آنذاك بعد أيام من اتخاذ مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، قرارًا بتوحيد سعر الصرف للدولار عند 4,48 دينارًا، ولم توضح الحكومة ما إذا كان الإجراء ضمن السياسات المالية والإجراءات الاقتصادية الجديدة.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر، في أبريل الماضي، قرارًا بخصم 20% من مرتبات موظفي القطاع العام ممن يمتلكون علاوة تمييز نسبتها 20%، أو الموظفين أصحاب الجداول الخاصة للمرتّبات منذ عام 2011.

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