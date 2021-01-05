“مجلس أصحاب الأعمال” يُناقش تبعات تعديل سعر الصرف

ناقش أعضاء مجلس أصحاب الأعمال، مع مدير الصالون الاقتصادي، وممثلي مشروع إدارة المال العام في ليبيا، تبعات تعديل سعر الصرف الجديد ومباشرة العمل به.

وتضمنت حلقة النقاش، التي عقدت عبر الإنترنت، بحث تأثير سعر الصرف على البيئة التجارية، والصناعة المحلية، ونشاط القطاع الخاص، ومجمل الاقتصاد الوطني.

وتطرق المجتمعون إلى الوقوف على نتائج سعر الصرف وتأثيرها على الجوانب المعيشية للمواطن وحجم التداول في السوق المحلية، ووضع مقترحات عدة لخطة الخفض التدريجي لسعر صرف العملة، إلى جانب وضع عدد من مقترحات الإصلاحات الاقتصادية للمحافظة على القوة الشرائية للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية