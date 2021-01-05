الثني يبحث أوضاع وزارة الصناعة وإجراءات المناطق الصناعية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة في بنغازى عبدالله الثني أوضاع وزارة الصناعة وإجراءات المناطق الصناعية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بوزارة العمل والتأهيل.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد ببنغازي بين الثني وزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل والتأهيل السنوسي صالح والذي بحث سير العمل في الوزارتين.
وقالت الحكومة في بيان، إن الاجتماع تناول الإجراءات التنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع شركة المطاحن الوطنية، والهيئة العامة للمناطق الصناعية، لضمان سير أعمالها بالشكل المطلوب.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق لإجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنسيب المعينين بقرارات سابقة وفائض الملاك الوظيفي، وماتم الوصول إليه من تنسيبهم على القطاعات المختلفة في الدولة للاستفادة من خدماتهم.
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