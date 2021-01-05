الثني يبحث أوضاع وزارة الصناعة وإجراءات المناطق الصناعية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة في بنغازى عبدالله الثني أوضاع وزارة الصناعة وإجراءات المناطق الصناعية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بوزارة العمل والتأهيل.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد ببنغازي بين الثني وزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل والتأهيل السنوسي صالح والذي بحث سير العمل في الوزارتين.

وقالت الحكومة في بيان، إن الاجتماع تناول الإجراءات التنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع شركة المطاحن الوطنية، والهيئة العامة للمناطق الصناعية، لضمان سير أعمالها بالشكل المطلوب.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق لإجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنسيب المعينين بقرارات سابقة وفائض الملاك الوظيفي، وماتم الوصول إليه من تنسيبهم على القطاعات المختلفة في الدولة للاستفادة من خدماتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية