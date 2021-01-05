“صندوق الإنماء” يعقد اجتماعه العادي الأول لـ 2021

اطلع مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على أبرز الملفات، التي يعمل عليها الصندوق، خلال الفترة الحالية، إضافة إلى الوقوف على كافة المشكلات التي تُواجه سير العمل وسبل حلحلتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول لعام 2021، بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير العام للصندوق وأعضاء المجلس.

وتمخض الاجتماع عن جملة من القرارات التي تتعلق بتسيير عمل الصندوق والشركات التابعة له؛تضمنت تحقيق كافة الالتزامات مع مختلف الأطراف.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على معالجة عدد من الموضوعات التنظيمية الخاصة بالشركات القابضة.

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