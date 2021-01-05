باشاغا يبحث مع لجنة “5+5” ترتيبات فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا مع ممثلي لجنة 5+5 ترتيبات فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب خلال الفترة المقبلة.

ووفق بيان صادر عن الداخلية، تناول الاجتماع ترتيبات فتح الطريق الساحلي وحلحلة كافة المشاكل التي صاحبت إغلاق وقفل الطريق الساحلي. بحضور أعضاء لجنة خمسة زايد خمسة ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي وتجهيزها بكافة الإمكانيات التي تحتاجها من دعم لتقوم بدورها على أكمل وجه.

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