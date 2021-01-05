“العمل” تُناقش الهيكل التنظيمي لمصلحة الأحوال المدنية

ناقش الفريق الفني بوزارة “العمل”، والتأهيل مع مدير وأعضاء المكتب القانوني بمصلحة الأحوال المدنية، إعداد الهيكل التنظيمي للمصلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عُقد بديوان المصلحة، تضمن بحث آليات إعداد التنظيم الداخلي للمصلحة، والاتفاق على توحيد الجهود لإعداد التنظيم واعتماده كمرحلة أولى ومن ثم البدء في إعداد الملاك الوظيفي.

وشارك في هذا الاجتماع، من جانب وزارة العمل والتأهيل مستشار الوزارة حسن الكاسح، ومدير إدارة التنظيم الداخلي والملاكات الوظيفية ومدير إدارة التفتيش الوظيفي، ومدير إدارة التدريب الوظيفي، ومدير مكتب المتابعة.

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