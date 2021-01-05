ميناء بنغازي يستقبل 1,843 سيارة وشاحنة أوروبية

أعلنت إدارة ميناء بنغازي، عن وصول عدد من البواخر التجارية إلى أرصفة مينائها، ومن ضمنها سفينة نقل الحاويات “شارلي” التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 318 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وبحسب بيانات إدارة الميناء؛ فقد وصلت ” قراند بلتيمورا”، التابعة للوكيل الملاحي “ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية”، إلى ميناء “جليانة”، وعلى متنها 1,843 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وفي وقت سابق، استقبلت أرصفة الميناء، سفينة نقل الحاويات “بلتاكي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 265 حاوية بضائع وسلع متنوعة، إضافة إلى وصول السفينة “أس سافينجا”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 309 حاويات بضائع وسلع متنوعة.

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