الثني يطلع على إجراءات تنفيذ قرارات تنسيب المعينين

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اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء على إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنسيب المعينين بقرارات سابقة وفائض الملاك الوظيفي.

واستعرض الثني خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل والتأهيل السنوسي صالح، ما تم الوصول إليه من تنسيب المعينين على القطاعات المختلفة في الدولة للاستفادة من خدماتهم.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع شركة المطاحن الوطنية، والهيئة العامة للمناطق الصناعية، لضمان سير أعمالها بالشكل المطلوب.

كما بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية خلال الاجتماع أيضًا سير عمل وزارتي الصناعة، والعمل والتأهيل، وإجراءات تنفيذ القرارات الخاصة بالوزارتين.