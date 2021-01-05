الثني يطلع على إجراءات تنفيذ قرارات تنسيب المعينين

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اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء على إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنسيب المعينين بقرارات سابقة وفائض الملاك الوظيفي.
واستعرض الثني خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل والتأهيل السنوسي صالح، ما تم الوصول إليه من تنسيب المعينين على القطاعات المختلفة في الدولة للاستفادة من خدماتهم.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع شركة المطاحن الوطنية، والهيئة العامة للمناطق الصناعية، لضمان سير أعمالها بالشكل المطلوب.
كما بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية خلال الاجتماع أيضًا سير عمل وزارتي الصناعة، والعمل والتأهيل، وإجراءات تنفيذ القرارات الخاصة بالوزارتين.
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