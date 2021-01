روسيا والسعودية تتوصلان لحل حول سياسات الإنتاج النفطي

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الثلاثاء بأن روسيا والسعودية توصلتا إلى حل وسط في سياسات الإنتاج النفطي ضمن تحالف “أوبك+”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بين موسكو والرياض تأكيدهم أن التوافق المبرم يقضي بإبقاء القيود على إنتاج النفط حتى فبراير والشروع بإعادة رفع سقف الإنتاج في مارس.

وذكرت الصحيفة أن الطرفين فشلا في التوصل إلى صفقة أمس الاثنين، ومن المتوقع أن يستكملا جهودهما في هذا السبيل اليوم خلال اجتماع مقرر بين أعضاء “أوبك+”.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا أبدت معارضتها لتمديد القيود على حجم الإنتاج خوفا من إمكانية أن يملأ المنتجون الأمريكيون أي فجوة ويزيدوا من حصتهم في السوق.

من جانبها، أكدت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر مطلع أن السعودية أبلغت اجتماع “أوبك+” الذي انطلق قبل قليل باستعدادها لإجراء تخفيضات طوعية للنفط في فبراير.

وتسببت هذه الأنباء في ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوز خام WTI عتبة الـ50 دولارا لأول مرة منذ فبراير الماضي، فيما تجاوز خام برنت الـ53 دولارا.

يُشار إلى أن أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

