شركة الكهرباء تبحث مع مؤسسة النفط تزويد محطاتها بالغاز

بحث المسؤلون عن الشركة العامة للكهرباء مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تزويد الأخيرة لمحطات توليد الكهرباء بالغاز اللازم وآلية التعاون في المستقبل.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، إضافة إلى مسؤلين آخرين من الطرفين.

ووفق بيان لمؤسسة النفط، تناول الاجتماع التعاون بين المؤسسة والشركة خصوصا فيما يتعلق بتزويد محطات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد بكميات الغاز الطبيعي لضمان استمرار عملها، كما تم التطرق للصعوبات والمشاكل التي تقف عائقا في عمليات التزويد، وكذلك تأثير الأوضاع الأمنية و شح الميزانيات على استكمال مشاريع التطوير لدى الجانبين.

وأكدت المؤسسة على لسان مصطفى صنع الله على أنها تتعاون بالمطلق مع الشركة العامة الكهرباء وتقدّر عاليًا دور مجلس إدارة الشركة والعاملين بها، إضافة إلى أنها تعمل على حلحلة كافة الصعوبات فيما يتعلق بتشغيل محطاتها الكهربائية لتزويد المواطنين بالكهرباء، بحسب البيان.

وأشار إلى أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتطوير حقول الغاز وتعمل حثيثا لتوفير احتياجات كبار المستهلكين، مؤكدة بأن عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للمؤسسة وشركاتها قد يقف عائقا أمام هذه المشاريع وبالتالي عدم المقدرة على سد العجز في محطات الكهرباء.

واقترحت المؤسسة على الشركة العامة للكهرباء ضرورة التركيز على مشاريع الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وخاصة في المناطق التي تبعد عن شبكة خطوط الغاز ويكون ذلك بديل مناسب لتوفير الطاقة الكهربائية وبتكاليف منخفضة.

من جانبه قال وئام العبدلي إن لدى الشركة العامة للكهرباء مشاريع هامة ستعمل عليها لسد العجز في الطاقة الكهربائية مع سعيهم لتنفيذها بالتعاون المستمر والمشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط، وفق ما نقله بيان المؤسسة.

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