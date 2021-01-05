مشاركة أعضاء الصالون الاقتصادي بندوة حول “سعر الصرف.. بين السلبيات والإيجابيات والبدائل”

شاركت إدارة وأعضاء الصالون الاقتصادي الليبي أمس الاثنين، في ندوة أقامها مجلس أصحاب الأعمال الليبيين حول “تثبيت سعر الصرف بين السلبيات والإيجابيات والبدائل” في العاصمة طرابلس.

ووفق بيان صادر عن الصالون الاقتصادي وهو مؤسسة مجتمع مدني، فإن الندوة اثنت على وحدة المؤسسة النقدية ومجلس إدارتها، وسلامة الإجراء القانوني لتغيير سعر الصرف، وأهمية ذلك في سد مكامن الفساد التي نتجت عن تعدد أسعار الصرف.

وطالب المشاركون في الندوة بمواكبة ومراجعة قيمة سعر الصرف التي رأتها مرتفعة نسبياً، إضافة إلى ضرورة نشر الدراسات الفنية التي بني عليها سعر الصرف الجديد، ورسم آلية واضحة لمراجعة السعر مستقبلا، فضلاً عن فتح الحوالات المباشرة وفتح الحسابات بالعملة الأجنبية وإمكانية السحب والإيداع النقدي للعملة الأجنبية، وضبط العمولات التي تتقاضاها المصرف نظير عملياتها، بحسب البيان.

وخلصت الندوة إلى رفع توصياتها إلى جهات الاختصاص لمعالجات السلبيات المذكورة وتداركها آثارها خلال الفترة القريبة المقبلة.

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