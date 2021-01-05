السيد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتخصيص مبلغ مالي لصالح هيئة الكهرباء

بنغازي 05 يناير 2021 (وال)- أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، قرارا بمنح إذن لوزارة المالية والتخطيط لتخصيص مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

هذا وتضمن القرار رقم “844” لسنة 2020 م – في مادته الأولى: منح إذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ 3.000.000 ملايين دينار ليبي، لصالح الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة كميزانية طوارئ، لمواجهة العراقيل وتوفير الاحتياجات المتمثلة في توفير قطع الغيار والمعدات اللازمة للتشغيل، من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع الأحمال بالمنطقة الجفرة. (وال- بنغازي) ر ت

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