ارتفاع جديد للدولار… تعرف على اخر اسعار العملات مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

شهد سعر صرف الدولار الامريكي على صعوداً جديداً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استقرارها على ارتفاع في تداولات السوق الموازية مساء الثلاثاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 5-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.38.5 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.40 دينار

اليورو = 6.50 دينار

الجنية الإسترليني 7.15 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.95 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.35 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 238 للجرام

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