مطالبات باعتماد الجنوب الشرقي كإقليم رابع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت ما تسمى بـ”اللجنة التأسيسية العليا لإقليم الجنوب الشرقي”، عن عدة مطالب على رأسها اعتماد الجنوب الشرقي كإقليم رابع، أسوة بأقاليم “طرابلس و برقة و فزان”، وتطبيق ما وصفته بـ”المعايير الدولية والمحلية المعتمدة في الإدارة المحلية في توزيع المحاصصة المالية الإدارية والتي من أهمها الجغرافيا والثروات الطبيعية”.

اللجنة أشارت، إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية داخل ليبيا بشكل عام والجنوب الشرقي بشكل خاص، مطالبة بمعالجة التلوث البيئي الناتج من استخراج النفط والغاز، والذي أثر سلبًا على الإنسان والبيئة.

كما طالبت بتخصيص نسبة مئوية مُحددة من عائدات النفط في الدستور توزع على بلديات الجنوب الشرقي، ونقل المؤسسة الوطنية للنفط أو شركة ازويتية أو الواحة، وكذلك مقر إدارة النهر الصناعي، لتكون مقراتها بالجنوب الشرقي، إلى جانب توظيف أبناء الجنوب الشرقي في مراكز صنع القرار في الشركات العاملة في النطاق الجغرافي.

وبحس البيان، طالبت بإشراك الجنوب الشرقي في جميع المفاوضات الدولية والمحلية التي من شأنها تقرير مصير الدولة، واعتماد المعبر البري (الكفرة – مصر)، وترشيد استهلاك مياه النهر الصناعي بحيث يكون استعماله في الأغراض الشخصية فقط، وعدم استعمال مياهه في المزارع المروية والمشاريع الزراعية في مدن الشمال، إضافة إلى تحويل الاستقطاعات المالية في بند المياه في مدن الشمال لصالح الجنوب الشرقي.