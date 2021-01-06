الأمين يبحث مع سفير دولة بنغلاديش تشغيل اليد العاملة

استقبل وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، الدكتور المهدي الأمين، سفير دولة بنغلاديش المعتمد في ليبيا شيخ اسكندر علي، في زيارة توديعية بمناسبة انتهاء عمله فى دولة ليبيا.

وثمّن الأمين، جهود سفير بنغلادش التي بذلها في سبيل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى إهتمام الجانب الليبي بتشغيل العمالة الماهرة من دولة بنغلاديش.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على استقبال وفد من وزارة العمل بدولة بنغلاديش خلال شهر فبراير القادم لمناقشة أوضاع العمالة البنغلاديشية في سوق العمل من خلال اللجنة العليا لتنظيم العمالة الأجنبية.

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