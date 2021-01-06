اقتصاد

الأمين يبحث مع سفير دولة بنغلاديش تشغيل اليد العاملة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، الدكتور المهدي الأمين، سفير دولة بنغلاديش المعتمد في ليبيا شيخ اسكندر علي، في زيارة توديعية بمناسبة انتهاء عمله فى دولة ليبيا.

وثمّن الأمين، جهود سفير بنغلادش التي بذلها في سبيل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى إهتمام الجانب الليبي بتشغيل العمالة الماهرة من دولة بنغلاديش.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على استقبال وفد من وزارة العمل بدولة بنغلاديش خلال شهر فبراير القادم لمناقشة أوضاع العمالة البنغلاديشية في سوق العمل من خلال اللجنة العليا لتنظيم العمالة الأجنبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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