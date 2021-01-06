مسؤول رفيع يكشف عن أسباب ارتفاع الدولار بالسوق السوداء

كشف مسؤول مصرفي رفيع المستوى عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي في السوق السوداء، مؤكداً أن أحد الاسباب هو قرار المجلس الرئاسي بإيقاف تنفيذ قرار الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وليس الغائه .

وقال المصدر في تصريحات صحفية أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أيضاً لعدم تنفيذ مصرف ليبيا المركزي أي تغذية خلال اليومين الماضي واستقبال الطلبات فقط.

وأضاف المصدر إلى أن من الاسباب ايضا عدم السماح بالحوالات المباشرة لصغار التجار مع وجود خلاف قائم لعدم فك التجميد عن الإيرادات النفطية .

وصعد سعر الدولار الامريكي في اخر تداولات يوم الثلاثاء 5.385 دينار في اعلى سعر له منذ بدء تنفيذ سعر الصرف الجديد، بينما سجل سعر اليورو 6.50 دينارا بالسوق الموازية.

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