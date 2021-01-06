الواحة تعلن دخول ثلاث حقول آبار نفطية جديدة للإنتاج

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت شركة الواحة للنفط في ليبيا دخول 3 حقول آبار نفطية جديدة للإنتاج والاستعداد لإدخال 5 أخرى الفترة القادمة.

شركة الواحة أفادت ” في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن تمكنها من وضع ثلاثة آبار جديدة على الإنتاج دون أي مياه مصاحبة، من خلال الآبار B187-59W بحقل الدفة و البئر Q21-59E بحقل الحراش والبئر B186-59W بحقل الدفة.

كما أكدت الشركة في البيان، على متابعتها العمل لرفع القدرة الإنتاجية لمختلف الحقول وضمن برنامج الحفر التطويري تحت مشروع الميزانية الاستثنائية للعام 2020.

وأضافت “الواحة” أنَّ العمل جار لوضع خمسة آبار جديدة أخرى على الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

وقال مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج شركة الواحة النفطية من مختلف الحقول والآبار تخطى 300 ألف برميل يوميا.

المصدر أكد أنَّ الأبار الجديدة الثلاث التي تم وضعها على الإنتاج ستضيف للشركة نحو 10 آلاف برميل يوميا، في حين أنه

من المبكر الحديث عن توقعات إنتاج الآبار الخمسة الأخرى الجاري العمل عليها.

يشار إلى أن قطاع النفط في ليبيا شهد في الربع الأخير من العام 2020 نشاطا غير مسبوق بعد السماح بإعادة إنتاج وتصدير النفط 17 سبتمبر الماضي، وفق اتفاق بين الجيش الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط.