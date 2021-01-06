جلوبال بلاتس : حراس المنشآت النفطية يهددون بوقف صادرات الخام من مرسى الحريقة

قالت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية أمس التلاثاء أن حرس المنشآت النفطية بميناء مرسى الحريقة الليبي يهددون بوقف صادرات الخام من الميناء ما لم يتم دفع رواتبهم ، حسبما أفادت مصادر ملاحية وتجارية لـ S&P Global Platts.

و أضافت الوكالة أن حراس المنشآت النفطية المتمركزين في محطة تصدير 200 ألف برميل في اليوم بدأوا في الإضراب ورفضوا السماح لناقلة سويز ماكس من التحميل في 5 يناير .

و تابعت جلوبال بلاتس بالقول أن بعض المصادر تشعر الآن بالقلق من أن حراس المنشآت النفطية قد تتخذ إجراءات مماثلة في الموانئ الشرقية الأخرى حيث تتمركز مثل رأس لانوف والسدر والبريقة والزويتينة ، لكن آخرين قالوا إن القضية من المرجح أن تحل في غضون أيام.

وقال سمسار السفن أن الأمر يتعلق فقط بدفع رواتب وليس هناك عمل عسكري مرتبط بذلك

” وأضاف “نتوقع أن يتم حل هذا بسرعة لأن صادرات النفط أساسية للبلاد”.

لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير على أسعار الشحن في سوق الناقلات و لكن تم الإبلاغ عن شركة Unipec مع شحنة Suezmax من مرسى الحريقة إلى الصين من المقرر تحميلها في 18 يناير وتلقت 11 عرضًا من مالكي السفن في المنطقة وفقا للوكالة.

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