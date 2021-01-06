اقتصاد

جلوبال بلاتس : على الفصيلين تقديم تنازلات لليبيا و تقاسم الإيرادات بكل شفافية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال محللون ومسؤولون نفطيون في ليبيا لـ وكالة S&P Global Platts البريطانية أن تقلبات الإنتاج في ليبيا أصبحت هي المشكلة الرئيسة في السنوات القليلة الماضية وما لم يتم التوصل إلى حل سياسي دائم أوسع في عام 2021 ، فمن المرجح أن تشهد تقلبات أكثر .

و اضافت الوكالة أن المحللون يتوقعون طريقًا طويلًا وعرًا ، حيث سيتعين على الفصيلين في نهاية المطاف تقديم تنازلات كبيرة لليبيا لتحقيق حل سياسي شامل في هذا العام.

و بحسب الوكالة أنه من الممكن أن يظل الإمداد الليبي عند 1.2 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2021 ، لكن استقرار الإنتاج في عام 2021 “بعيد كل البعد عن اليقين”.

وقال “هاميش كينير ” المحلل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيريسك مابليكروفت أن استمرار إنتاج النفط مرهون بموافقة الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني على اتفاقية تقاسم الإيرادات ، سيتم حصر عدم اليقين في أي اتفاق منذ نشأته : حيث يمكن للجيش الوطني الليبي ببساطة إعادة فرض الحصار النفطي بمجرد أنه لم يحصل على نصيبه الصحيح من الإيرادات “.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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