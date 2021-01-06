شنبارو يبحث مع السفير الإيطالي برامج التنمية الاقتصادية في البلديات

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي عبدالباري شنبارو مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو في العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، برامج التنمية التي ترغب إيطاليا في تنفيذها خاصة بمدن الجنوب النائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن الاجتماع استعرض الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير آليات العمل بالبلديات ونقل خبرات الدول المتقدمة لدعم المجالس البلدية، إضافة إلى مشاريع التنمية المستهدفة في بعض المدن والمناطق.

وأشار البيان إلى تأكيد السفير الإيطالي حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا من خلال تنفيذ برامج تنموية بعدد من المدن النائية خاصة الواقعة جنوب البلاد في عدة مجالات أهمها قطاع الزراعة والإنعاش الاقتصادي. و

وعرض بوتشينو مخرجات المشاريع المدعومة من قبل بلاده إيطاليا والاتحاد الأوروبي لصالح البلديات في ليبيا بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها انطلاقا من شهر فبراير القادم، بحسب البيان الذي أكد التوصل لاتفاق على الإسراع بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة لتستهدف عدد من البلديات في مناطق مختلفة من البلاد دون استثناء.

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