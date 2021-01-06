الواحة للنفط تنجح في وضع ثلاث آبار على الإنتاج

أعلنت شركة الواحة للنفط والغاز أمس الثلاثاء عن نجاحها في وضع ثلاث آبار نفط على الإنتاج، ضمن برنامج الشركة للرفع من القدرة الإنتاجية بمختلف الحقول والمواقع.

وقالت الشركة في بيان، بأن العمل جاري على وضع خمسة آبار جديدة أخرى على الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة، بينما سيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

وأشار البيان إلى عمليات الصيانة وبرامج الحفر تأتي ضمن البرنامج التطويري العام للشركة وتحت مشروع الميزانية الاستثنائية للعام الماضي 2020.

ومن المتوقع أن تساهم عمليات إعادة إنتاج بعض الآبار في ارتفاع معدلات الإنتاج لشركة الواحة للنفط والغاز، حيث يبلغ إجمالي إنتاجها السنوي نحو 97.8 مليون برميل، بمتوسط 310 آلاف برميل يوميًا ويجري تصديرها عن طريق ميناء السدرة النفطي، وفق بيانات العام 2018.

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