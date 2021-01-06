الإستعداد لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ للغاز

طرابلس 6 يناير 2021 (وال) -أعلن منسق الإعلام بشركة “الواحة” للنفط والغاز، الأستاذ علي الفارسي، عن قرب إطلاق المرحلة الثانية من حقل الفارغ للغاز بطاقة (250) مليون قدم مكعب يوميا.

وقال الفارسي إنه “تم التغلب على عطل فني بالمرحلة الأولى تعلق ببرمجة رقمية لوحدات التحكم وعاد العمل بالحقل، وتم تزويد خط الزويتينة حقل (103)، وخط محطة السرير بشكل منتظم من غاز المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية تبلغ (70) مليون قدم مكعب يوميا”.

وأضاف أن الشركة “تعمل بكل جهد لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ في وقت قريب جدا، والتي تنتظرها محطة السرير لدعم تشغيل الوحدات بالكامل، ووصول الغاز المنتج إلي ربع مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في المرحلة الثانية”.

وأشار إلى أن حقل الفارغ “هو أحد المشاريع الاستراتيجية بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة الواحة للنفط، وقد أعيد الإنتاج فيه في نوفمبر 2020، والبدء بتزويد الغاز عن طريق خط يصل حقل الفارغ بمحطة السرير التي تبعد (200 ) كم”.

وتابع: “مشروع حقل الفارغ هو من أكبر مشاريع الغاز على مستوى قطاع النفط وداعم للاقتصاد، والعاملين بحقلي جالو والفارغ بذلوا جهود استثنائية، بعد رفع حالة القوة القاهرة من الوطنية للنفط، وتمكنوا في غضون أيام من أعادة تشغيل معمل الغاز بالمرحلة الأولي وتزويد محطة كهرباء السرير باحتياجاتها من الغاز”.(وال طرابلس) س خ.

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