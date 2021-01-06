“الواحة” تدخل 3 آبار جديدةً في الإنتاج

أكد مدير إدارة هندسة المكامن والإنتاج، بشركة “الواحة” للنفط، شعبان الأسطى، وضع ثلاث آبار جديدة في الإنتاج، دون أي مياه مصاحبة.

وأضاف “الأسطى”، في تصريحات نشرت عبر المنصة الرسمية للشركة، أنه تم حفر الآبار في ثلاثة حقول، اثنان منها في حقل “الدفة”، وواحد في حقل “الحراش”، مضيفًا أن العمل جار ٍعلى وضع خمس آبار جديدة في الإنتاج، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار “الأسطى”، في تصريحاته، إلى أن هذا الإنجاز، جاء في إطار العمل والجهد المتواصل؛ لرفع القدرة الإنتاجية لمختلف حقول شركة “الواحة” للنفط، وضمن برنامج الحفر التطويري، تحت مشروع الميزانية الاستثنائية للعام 2020.

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