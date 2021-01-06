اقتصاد

“الواحة” تدخل 3 آبار جديدةً في الإنتاج

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة هندسة المكامن والإنتاج، بشركة “الواحة” للنفط، شعبان الأسطى، وضع ثلاث آبار جديدة في الإنتاج، دون أي مياه مصاحبة.

وأضاف “الأسطى”، في تصريحات نشرت عبر المنصة الرسمية للشركة، أنه تم حفر الآبار في ثلاثة حقول، اثنان منها في حقل “الدفة”، وواحد في حقل “الحراش”، مضيفًا أن العمل جار ٍعلى وضع خمس آبار جديدة في الإنتاج، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار “الأسطى”، في تصريحاته، إلى أن هذا الإنجاز، جاء في إطار العمل والجهد المتواصل؛ لرفع القدرة الإنتاجية لمختلف حقول شركة “الواحة” للنفط، وضمن برنامج الحفر التطويري، تحت مشروع الميزانية الاستثنائية للعام 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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