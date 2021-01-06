“عمل” الوفاق تبحث سبل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة

بحث وزير العمل والتأهيل، المهدي الأمين، تفعيل الشراكة بين صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والصناعة.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة، مُناقشة المبادرات التي أُطلقت في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وأهمية دعم برامج ريادة الأعمال لخلق فرص عمل أمام الباحثين عن العمل، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين الوزارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وقد تبنّت وزارة العمل تدريب نحو ألف شخص، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي، الذي أطلقه البرنامج الوطني، خلال العام الماضي.

وشارك في الاجتماع، رئيس الشبكة الدولية لريادة الأعمال ليبيا المختار جويلي، رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية، مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير مشروع حاضنات الأعمال مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة.

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