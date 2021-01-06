مركزي بنغازي: رفع الإيقاف عن عمليات مصرفية خاصة بالمصرف الزراعي

أعلن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي اليوم الأربعاء، عن رفع الإيقاف على عمليات مصرفية خاصة بالمصرف الزراعي بعد تمكن الأخير من التخلص من ديون تجاوزت الحد الأقصى.

وقال المركزي في خاطب موجه للمصارف التجارية في المنطقة الشرقية، بأن المحافظ قرر منح الموافقة المشروطة على إجراء المقاصة مع المصرف الزراعي، بعد إيداع وزارة المالية بالحكومة المؤقتة 100 مليون دينار والتي بموجبها تم سداد المديونية التي كانت على المصرف الزراعي.

وأشار خطاب المركزي للمصارف التجارية بضرورة الالتزام بالضوابط غرفة عمل المقاصة المعممة في مناشير سابقة بشأن آليات العمل بالمقاصة اليدوية بنغازي.

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