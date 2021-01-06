اقتصاد

بالتفصيل… اخر أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الاربعاء 6 يناير 2021

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ننشر فيما يلي أسعار الذهب و الفضة في ليبيا بالسوق الموازي بمختلف المعايير والانواع اليوم الاربعاء 6 يناير 2021:

اسعار الذهب:
كسر الذهب عيار 18 ب233 دينار
كسر الذهب عيار 21 ب271.83 دينار
كسر الذهب عيار 22 ب284.7 دينار
كسر الذهب عيار 24 ب310.6 دينار

سعر الذهب جديد عيار 18 ب290 & 310 حتى 370 دينار
سعر الذهب جديد عيار 21 من ب330 & 350 حتى 400 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 18 ب250 & 260 حتى 280 دينار
سعر الذهب مستعمل عيار 21 ب280 & 300 حتى 320 دينار

اسعار الفضة:
سعر الفضة الكسر من 2.45 دينار على حسب العيار
سعر الفضة جديد من 09 دينار على حسب العيار

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